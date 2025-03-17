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Haberler Beşiktaş Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın son haftalarda yaşadığı düşüşe müdahale etmeye hazırlanıyor. Ligde Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan yenilgiler sonrası teknik ekip, sorunun kökenine inerek radikal kararlar aldı. İşte o kararlar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 11:21
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Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Norveçli çalıştırıcı, Galatasaray derbisi öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Takımın son haftalarda enerjiden ve mücadele gücünden yoksun olduğunu düşünen Solskjaer, özellikle bazı oyuncuların performansından memnun değil.

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli teknik adamın, beklentilerin altında kalan Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario'yu yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Öte yandan, Immobile'ye performansını artırması için ciddi uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Solskjaer'in bu değişikliklerle orta sahaya ve hücum hattına yeni bir dinamizm kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!

Chamberlain ve Joao Mario'nun yerine Hadziahmetovic, Muçi ve genç yetenek Semih Kılıçsoy'un sahaya sürülmesi planlanıyor.

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