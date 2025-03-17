Solskjaer’den Galatasaray derbisi öncesi kadroda revizyon!
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın son haftalarda yaşadığı düşüşe müdahale etmeye hazırlanıyor. Ligde Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan yenilgiler sonrası teknik ekip, sorunun kökenine inerek radikal kararlar aldı. İşte o kararlar… (BJK spor haberleri)
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Öte yandan, Immobile'ye performansını artırması için ciddi uyarılarda bulunulduğu belirtildi.
Solskjaer'in bu değişikliklerle orta sahaya ve hücum hattına yeni bir dinamizm kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.
Chamberlain ve Joao Mario'nun yerine Hadziahmetovic, Muçi ve genç yetenek Semih Kılıçsoy'un sahaya sürülmesi planlanıyor.
Beşiktaş, milli ara sonrası 29 Mart Cumartesi günü Dolmabahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
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