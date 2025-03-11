Gazi Kartal

Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinden sonra harika bir grafik yakalayan Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı ile ligdeki ilk yenilgisini aldı. Süper Lig'de dört maçtır sahadan zaferle ayrılan siyah-beyazlılar öne geçtiği karşılaşmada G.Antep'e boyun eğdi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde ceza alanı içerisinde yerde kalan Rafa Silva takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Ciro İmmobile takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

FARK 6 PUAN

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf G.Antep oldu. 61'de Maxim'in ortasında Arda'nın kafa golüyle beraberliği yakalayan konuk ekip, 77'de Viana'nın oyundan atılmasıyla sahada bir kişi eksik kaldı. Yine de savunmaya çekilmeyen G.Antep, 87'de Furkan ile güzel bir gol buldu ve 3 puana uzandı. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren siyah-beyazlılar üçüncülük yarışında önemli bir yara aldı. Beşiktaş 1 maç eksiği ile Samsunspor'un 6 puan gerisine düştü.

İKİYİ ATMALIYDIK

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Chamberlain, karşılaşma bitiminde şu ifadeleri kullandı: "Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."

RAFA SILVA YETMEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Gaziantep maçının en iyileri arasındaydı ancak performansı yenilginin önüne geçemedi. Takımına penaltıyı kazandıran isim olan Portekizli futbolcu, hücumda da etkili oldu ancak takımının skoru değiştirmesine yardımcı olamadı. Silva bu sezon ligde 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

6 HAFTA SONRA ATTI

Galibiyet serisi son bulan Beşiktaş'ta Ciro İmmobile uzun süren sessizliğini bozdu. Süper Lig'de 6 haftadır suskun kalan İtalyan futbolcu, G.Antep önünde fileleri havalandırmayı başardı. 31. dakikada Rafa Silva'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen tecrübeli futbolcu fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezonki 11. golünü kaydeden İmmobile attığı gol dışında hücumda istediklerini yapmakta zorlandı. Bu karşılaşma öncesinde oynadığı Eyüp ve Kayseri karşılaşmalarında birer asiste imzasını atan İmmobile son haftalarda takımın skor yüküne katkı etmeye başladı.

KAFA GOLLERİ KARTAL'I BİTİRDİ

Bu sezon Beşiktaş kafa gollerinden çok çekti. Siyah-beyazlılar 2012-13, 2018- 19, 2022-23 sezonlarının ardından bu yıl da 8. kez kalesinden bir kafa golünü çıkarmak zorunda kaldı. Son yılların en fazla kafa golü yediği sezonlarından birisini yaşayan siyah-beyazlılar bir gol daha yerse tüm sezonları geride bırakacak.

VIANA 77'DE OYUNDAN ATILDI

G.Antep FK'nın başarılı savunma oyuncusu Viana bu sezonki ikinci kırmızı kartını gördü. Mücadelenin 77. dakikasında Masuaku'ya tabanla giren Brezilyalı futbolcu hakem Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. 30 yaşındaki savunmacı daha önce Hatay maçında da kırmızı kart görmüştü.

DEPLASMAN HASRETİ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı son dört maçtaki üçüncü galibiyetini elde eden Gaziantep FK, deplasman özlemine de son verdi. Bu sezon sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki Bodrum mücadelesini kazanan G.Antep, ardından oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puan çıkartamadı. Dünkü galibiyetle birlikte 10 haftalık hasret sona erdi. Gaziantep yükselişini sürdürerek ligde 8. sıraya yükseldi.