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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Kartal'dan Jonas Wind hamlesi! Beşiktaş golcü arayışında hız kesmiyor

TRANSFER HABERİ-Kartal'dan Jonas Wind hamlesi! Beşiktaş golcü arayışında hız kesmiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Wolfsburg'un Danimarkalı forveti Jonas Wind'i transfer listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ-Kartal'dan Jonas Wind hamlesi! Beşiktaş golcü arayışında hız kesmiyor

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Wolfsburg'tan Jonas Wind'i gündemine aldı. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan İtalyan golcü Ciro İmmobile ile sezon sonrası yollarını ayırmayı planlayan yönetim, 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden de kurtulmayı düşünüyor. Siyah beyazlı kurmaylar, bu doğrultuda santrfor arayışlarına başlayıp, Solskjaer'in de onayını ile Eduard Graf'ın listesindeki isimlerle görüşmeye karar verdi.

10 GOL 4 ASİSTİ VAR

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Siyah-beyazlıların golcü listesinde Bundesliga'dan Jonas Wind'in olduğu iddia edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken 1.90'lık santrfor bu sezon Wolfsburg formasıyla 26 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran Danimarkalı santrfor, 4 kez de gol pası vermeyi başardı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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