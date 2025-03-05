Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes, taliplerini artırıyor. Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol, 2 asist kaydederek kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Portekizli oyuncuya Serie A'nın güçlü ekibi Milan'ın ilgisi var.

Sabah gazetesinin İtalyan Telegrafi'den derlediği habere göre; ara transferde de kırmızı-siyahlı kulübün gündemine gelen 26 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı. Beşiktaş Kulübü, oyuncunun satışı halinde eski kulübü Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor.

Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak içinse Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak temaslar istenilen gibi ilerlemedi. Benfica payda ısrarcı, Başkan Serdal Adalı ise hakları alma konusunda direniyor.