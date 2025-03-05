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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Gedson Fernandes'in talipleri arttı. Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan yaz transfer döneminde, 26 yaşındaki Portekizli oyuncu bir hamle yapmayı planlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

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Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes, taliplerini artırıyor. Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol, 2 asist kaydederek kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Portekizli oyuncuya Serie A'nın güçlü ekibi Milan'ın ilgisi var.

Sabah gazetesinin İtalyan Telegrafi'den derlediği habere göre; ara transferde de kırmızı-siyahlı kulübün gündemine gelen 26 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı. Beşiktaş Kulübü, oyuncunun satışı halinde eski kulübü Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor.

Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak içinse Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak temaslar istenilen gibi ilerlemedi. Benfica payda ısrarcı, Başkan Serdal Adalı ise hakları alma konusunda direniyor.

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