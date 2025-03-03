Beşiktaş’ta Norveç rüzgarı! Solskjaer ile yükseliş

Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından işler de yoluna girmeye başladı. Norveçli hoca, Kartal'ı adeta kanatlandırdı… Takıma hem huzurunu geri getirdi hem de kazanma alışkanlığı yakalattı. 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçını da galibiyetle geçen siyah-beyazlılar, adım adım hedefi olan üçüncülüğe ve Türkiye Kupası'na ilerliyor.

BILIC'İN BAŞARISINI TEKRARLADI

Sabah gazetesinin haberine göre siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, üst üste elde ettiği galibiyetlerle istatistikleri de yıktı geçti. Kara Kartal, 2015 yılında Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı. Ayrıca Beşiktaş, son iki sezon içerisinde ilk kez 4 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Bu performans Kartal'ı hızla üst sıralara taşıdı.

10 GOL ATTI, SADECE 3 GOL YEDİ

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana ligde rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu. Siyah- beyazlılar, 5 maçın ortalamasında rakiplerine 0.77 gol beklentisi verdi ve bu alanda ligin en iyisi ünvanını aldı. Solskjaer döneminde ligde oynanan 5 karşılaşmada 10 gol kaydeden Beşiktaş, 3 gol yedi.