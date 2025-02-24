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Haberler Beşiktaş Puan farkı 5'e düştü

Puan farkı 5'e düştü

Bu sezon şampiyonluk yarışının erkenden uzağında kalan siyah-beyazlılarda öncelikli hedef Avrupa kupalarına katılım olurken 3. sıra için de umutlar arttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Puan farkı 5'e düştü

Bu sezon şampiyonluk yarışının erkenden uzağında kalan siyah-beyazlılarda öncelikli hedef Avrupa kupalarına katılım olurken 3. sıra için de umutlar arttı. Sergilediği performansla alkış alan 3. sıradaki Samsunspor evinde Rizespor'a 3-2 mağlup olurken 6. yenilgisini aldı. Beşiktaş bu sonuçla 3. sıra ile de farkı 1 maç eksiğiyle 5 puana düşürdü. Ligde sıradaki 2 maçında evinde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Beşiktaş iç saha avantajını da kullanarak galibiyet serisini ve sürdürmeyi hedefliyor.

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