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Haberler Beşiktaş Necip Uysal müjdesi

Necip Uysal müjdesi

Beşıktaş'ın tecrübeli ismi Necip Uysal, yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Necip Uysal müjdesi

Beşıktaş'ın tecrübeli ismi Necip Uysal, yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır formasından uzak kalan Uysal, tedavi sürecini tamamlayarak antrenmanlara başladı. Uysal'ın dönüşü, Beşiktaş'ın orta saha ve savunma hattında önemli bir alternatif yaratırken, teknik direktör Solskjaer'in de tecrübeli oyuncuya sezonun geri kalan bölümünde forma şansı vermesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Uysal'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmıştı.

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