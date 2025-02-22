Muhteşem Rafa Silva

Beşiktaş, Solskjaer'in gelişiyle bambaşka bir havaya bürünen Rafa Silva'yla adeta vites değiştirdi. Eyüpspor deplasmanında henüz 1. dakikada geri düşen siyah-beyazlılarda geçen hafta Trabzonspor derbisindeki gibi Rafa Silva sahne aldı. Portekizli yıldız orta saha, 18. dakikada İmmobile'nin asistinde fileleri havalandırıp geri dönüşün ateşini yaktı. 31 yaşındaki maestro, 45+2. dakikada da sağdan çizgiye inip Rashica'ya ortaladı. Kosovalı yıldız da ağları sarsıp Kara Kartal'ı öne geçirdi.

SON 4 MAÇTA 3 KEZ AĞLARI SARSTI

İkinci yarıda da şovunu sürdüren Rafa Silva, maçın 60. dakikasında bu sefer Semih Kılıçsoy'a yaptığı asistle Kara Kartal'ı rahatlatan golde pay sahibi oldu. Rafa Silva, Eyüpspor karşısında attığı golün ardından son 4 Süper Lig maçında 3. golünü atmayı başardı. Tecrübeli orta saha, Antalyaspor ve Trabzonspor'un ardından Eyüpspor'u da boş geçmedi. Bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol, 9 asist yaparak, takımının en çok skor katkısı sağlayan ismi olmayı da başardı.

TARİHİ SKORU KAÇIRDIK

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario, Eyüp karşısında tarihi bir skoru kaçırdıklarını söyledi. Mario, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

OLE'NİN KATKISI BÜYÜK

Emırhan Topçu'nun sakatlığında şans bulan 25 yaşındaki stoper Tayyip Talha, Solskjaer'i övdü. Tayyip, "Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Takım halinde oynadığımızda herkesin işi kolaylaşıyor. Daha rahat savunma ve daha iyi hücum yapıyoruz. Böyle oynadığımızda, istediğimiz sonuçları alabiliriz" dedi.

MİLOT EYÜP'Ü SEVİYOR

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Rashica, Eyüp maçına da damga vurdu. Geçen hafta Trabzonspor derbisinde Batagov'un kendi kalesine attığı golde başrolü oynayan 28 yaşındaki Kosovalı yıldız, 45+2'de Eyüp filelerini havalandırıp, takımını 2-1 öne geçirdi. Tecrübeli sağ açık, bu sezon ligde 2. golünü atarken, yine 5. haftada Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Eyüp maçında da ağları sarsmıştı.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a iyi hazırlanamadıklarını vurguladı. Turan, "Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik ama futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor karşısında maçın başında geri düşmelerine rağmen verdikleri reaksiyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Norveçli teknik adam, "Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden çok mutluyum. Süper Lig'de rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. İlk yarıda Eyüpspor'a 4-5 gol atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gideceğiz. Takım zor bir süreçten geçti, çok fazla şey değişti ve istikrarı sağlanamadı. Şu an amacımız istikrar sağlamak. Ben de istikrarı severim. Karakterim böyle, farklı bir şey karakterimde yok. Yönetimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var" diye umut dağıttı.

YENİDEN SANCHES

Beşiktaş, ara transfer döneminde gündemine gelen İsviçre'de Lausanne'de oynayan 22 yaşındaki İsviçreli orta saha Alvyn Sanches ile yeniden ilgileniyor. Alman Sport1, "Lausanne- Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 8 milyon euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verdi. Siyah-beyazlılar'ın transfer için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Bu sezon 27 maça çıkan genç maestro, 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

BOŞ KALEYE ATAMADI!

Immobıle, Eyüp karşısında kaçırdığı gollerle saç-baş yoldurdu ve 5 haftalık gol orucunu yine bozamadı. 16'da Berke'yle karşı karşıya topu ayağından fazla açıp fırsatı harcadı. Ardından 27'de de Svensson'un 'al da at' dediği pozisyonda boş kale yerine topu auta gönderdi. İmmobile, en son 20. haftada Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Bodrum maçında ağları havalandırdı. Solskjaer, İmmobile'yi oyundan alıp ikinci yarıya Semih'le başladı.