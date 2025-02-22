Biz de Vincic'i isteriz

TFF GİRİŞİMLERİ YAPSIN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüp maçının ardından konuştu. G.Saray-F.Bahçe derbisine Sloven hakem Vincic'in yönetecek olmasıyla ilgili Adalı, "Hakemlerden bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi G.Saray ve F.Bahçe maçında görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!" dedi.

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜKTÜR

Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğine yönelik soruya Serdal Adalı, "Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş'a fayda getireceğine inanmıyorum. Biz daha fazla konuştuk da Türk futbolu zarar görüyor. Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin" yanıtını verdi.