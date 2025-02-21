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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'dan yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'dan yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 22:15 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 22:17
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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'dan yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın özellikle yabancı hakem sözleri dikkat çekti.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ:

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız."

"SLAVKO VINCIC'İ HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY DERBİSİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!"

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