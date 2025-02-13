Gençlik aşısı

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından erkenden kopan Beşiktaş, yaşanan mali zorlukları da hesaba katarak ara transfer döneminde akılcı hamleler gerçekleştirdi. Pahalı ve isim yapmış isimlerden uzak duran siyahbeyazlılar, geleceğin takımını inşa etmeye çalışıyor. Ndour'un kiralık sözleşmesini sonlandıran Serdal Adalı yönetimi, Al-Musrati, Onana ve Can Keleş ile ile de yolları ayırdı. Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rize'den geri çağıran Kara Kartal, iki isme ise imza attırdı.

GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

Orta alanda Gedson'un yanına 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu transfer eden siyah beyazlılar bu isme sadece 2 milyon Euro ödedi. Kanatlarda yaşanan sıkıntıyı da 18 yaşındaki Keny Arroyo ile çözecek olan Beşiktaş, iki genç isme toplamda 7.5 milyon Euro ödedi. Böyle zorlayan mali tablonun ışığında geleceğini sağlama alacak önemli adımlar atan Başkan Serdal Adalı, mayıs ayında yapılacak olağan kongrede de seçilmesi durumunda gençlere yatırım yapmaya devam edecek.