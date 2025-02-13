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En büyük Beşiktaş

Arroyo ve Ricardo'nun imza töreninde konuşan başkan Adalı, rakiplerine gözdağı verdi: "Süper Lig iki takımdan ibaret değil. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez. Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır.".

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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En büyük Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Arroyo ve Ricardo'nun imza töreninde konuştu. İki transfer için sponsor desteği aldıklarını ve kulübün kasasından bir kuruş çıkmayacağını belirten Adalı, ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'ye de göndermede bulundu. Türkiye'nin en büyüğünün Beşiktaş olduğunu belirten Adalı, şöyle konuştu: "Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez, camialarla ölçülür. Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Türkiye Ligi 2 takımdan ibaret değil. Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı. Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama kalıcı bir çözüm değil."

KAZANMAYA GELDİM

Beşiktaş'ın Kolombiyalı yıldızı Ricardo, Beşiktaş'tan teklif gelince düşünmeden imza attığını söyledi. Sürecin çok hızlı geliştiğini belirten Ricardo, "Bu harika haberi duyar duymaz, ikinci kez düşünmeden buraya geldim. Küçüklüğümden beri de bildiğim bir yer ve bana bu teklifin Beşiktaş'tan geldiğini söyledikleri an gelmek için ikinci kez düşünmedim. Buraya zaferler kazanmaya geldim" dedi.

BEŞİKTAŞ HAYALİMDİ

Siyah-beyazlı takımın bir başka yeni transferi Keny Arroyo 10 numaralı formadan korkmadığını belirterek şöyle konuştu: "Beşiktaş benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Sahaya çıktığımda bunu göreceksiniz. Türkiye'deki savunma oyuncuları sert ama kendime güveniyorum."

SAVCILIĞA BAŞVURDUK

Başkan Serdal Adalı, geçmiş dönemler için savcılığa başvuru yaptıklarını söyledi: "Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Sabah savcılık başvurumuzu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var."

YÜCEL'DEN YANIT

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kullandığı, "Sponsor adayı firmaları aradık. Maalesef birçoğu ya yanaşmıyor ya da haberleri yok" sözlerine Hüseyin Yücel'den yanıt geldi. Yücel yaptığı açıklamada, markalarla iyi niyet sözleşmesi yaptıklarını söyledi.

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