  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililerde transfer görüşmelerinde bulunan Umut Güneş ve Serkan Asan, antrenmanda yer almadı. Umut Güneş'in RAMS Başakşehir'e, Serkan Asan'ın ise Iğdır FK'ya transfer olması bekleniyor.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
G.Saray'dan transferde son gün bombası!
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2025: AZ Alkmaar-Galatasaray ve Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman?
CHP'li Erkan Çakır'dan "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" itirafı! Özgür Karabat'ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar
F.Bahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer 16:59
Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" Zengin'den transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidince ağladım" 16:49
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı 16:46
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo... Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo... 16:45
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:11
G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! 15:56
Daha Eski
Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! 15:48
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar 15:33
Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! 15:02
Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz 14:59
Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... 14:55
Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor 14:51