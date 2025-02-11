Sangare ve Esposito iddiası

Beşiktaş, orta saha takviyesi yapmanın peşinde. Siyah-beyazlıların aynı anda görüştüğü 2 oyuncu olduğu kaydedildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle istediği transfer için çaba harcayan yönetim, işi imzaya dökmeyi hedefliyor. Kartal'ın listesinde öncelik verdiği isimler Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare ve Spezia'dan Salvatore Esposito.

SANGARE GALATASARAY'LA DA ANILMIŞTI

22 yaşındaki Sangare'nin için kulübüyle görüşen Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Adı Galatasaray ile de anılan Malili futbolcu bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol, 3 asist kaydetti. Listedeki alternatiflerden biri de Salvatore Esposito. Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu için Spezia Calcio ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmesi yürütüyor.