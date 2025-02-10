Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncu için devreye girmişti. Jose Mourinho'nun istediği, Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edilen yetenekli futbolcunun transfer yanıtı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe spor haberleri (BJK FB spor haberi)
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Haberde Beşiktaş'ın kendisine bir teklif sunduğu belirtilirken Fati'nin bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile de zaman zaman anılan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımda kalmak isteme sebebi ise taraftarları hayrete düşürdü.
MACERA ARAMIYOR
Haberde aktarılana göre kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek olan Fati, Barça'da kendini daha güvende hissediyor ve öngörülemeyen bir macerayı kabul etmek yerine burada kalarak hazırlanmaya devam etmeyi tercih ediyor.
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