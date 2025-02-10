Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Barcelona'nın genç futbolcusu Ansu Fati'nin beklenen performansı sunamaması ve fiziksel eksiklikleri nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Son olarak Hansi Flick, Sevilla maçında da oyuncuyu kadro dışı bırakarak kendisinden artık tamamen vazgeçtiğinin sinyallerini verdi.