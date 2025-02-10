  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncu için devreye girmişti. Jose Mourinho'nun istediği, Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edilen yetenekli futbolcunun transfer yanıtı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 15:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Barcelona'nın genç futbolcusu Ansu Fati'nin beklenen performansı sunamaması ve fiziksel eksiklikleri nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son olarak Hansi Flick, Sevilla maçında da oyuncuyu kadro dışı bırakarak kendisinden artık tamamen vazgeçtiğinin sinyallerini verdi.

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nın Sport'tan derlediği "Barça, Ansu Fati için çözüm arıyor" başlıklı habere göre genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılması için sürdürülen yoğun çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Haberde Beşiktaş'ın kendisine bir teklif sunduğu belirtilirken Fati'nin bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile de zaman zaman anılan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımda kalmak isteme sebebi ise taraftarları hayrete düşürdü.

Ansu Fati'den transfer yanıtı geldi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

MACERA ARAMIYOR

Haberde aktarılana göre kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek olan Fati, Barça'da kendini daha güvende hissediyor ve öngörülemeyen bir macerayı kabul etmek yerine burada kalarak hazırlanmaya devam etmeyi tercih ediyor.

REKLAM - Türk Telekom
Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray...
DİĞER
Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!
CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
F.Bahçe Vecino için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... 15:26
Beşiktaş lisansını çıkarttı! Beşiktaş lisansını çıkarttı! 15:06
Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... 15:04
Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri 14:38
Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! 14:34
Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? 14:19
Daha Eski
G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! 14:01
Beşiktaş'tan Keny Arroyo paylaşımı! Beşiktaş'tan Keny Arroyo paylaşımı! 13:54
G.Saray'dan flaş Icardi kararı! G.Saray'dan flaş Icardi kararı! 13:40
RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! 13:15
Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Inter-Fiorentina maçı ne zaman? 12:51
Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi 12:19