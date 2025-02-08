TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Ansu Fati ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan siyah-beyazlıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:04
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ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Siyah-beyazlıalrın gündeminde yer alan Ansu Fati, ana mevkisi olan sol kanat dışında on numara ve santrfor olarak sahada görev alabiliyor.
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