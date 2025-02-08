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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Ansu Fati ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan siyah-beyazlıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:04
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!

Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından Valencia maçı kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki futbolcuya "Oynayabileceğin bir kulüp bul" dendi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ansu Fati'den büyük müjde!

Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyah beyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı.

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