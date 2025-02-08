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Haberler Beşiktaş Mert Günok'tan maçın ardından TFF'ye tepki! "Bize ekstra motivasyon sağladılar"

Mert Günok'tan maçın ardından TFF'ye tepki! "Bize ekstra motivasyon sağladılar"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Mert Günok dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 21:30
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Mert Günok'tan maçın ardından TFF'ye tepki! "Bize ekstra motivasyon sağladılar"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Mert Günok dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT GÜNOK'UN AÇIKLAMALARI

"İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar. Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum"

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