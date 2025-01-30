Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Kazanmayı öğrenmek zorundayız

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Twente deplasmanında 1-0'lık skorla mağlup oldu ve Avrupa macerasına son verdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri...

"KAZANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

"Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Bugün kötüydük. Topa biraz sahip olsak da ağır oynadık. Rakibi açamadık bir türlü. Özellikle kendi sahamızda kaptırdığımız toplarla kontrataklar yedik. Bu şekilde de gol yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum."

RAFA SILVA VE IMMOBILE'NİN SAKATLIĞI

"Ciro zaten ilk yarının sonlarında sakatlandı. Devam edemedi. Devrede onu oyundan aldık. Rafa'nın maçtan önce de ağrıları vardı. Elinden geleni yaptı ama değiştirmeden bir süre önce topalladı, zorlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Rafa devam etmek istedi ama bu riski alamazdık. Her zaman oynamak isteyen bir oyuncu Rafa."