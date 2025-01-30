Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın aynısını yapmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Twente deplasmanında sahne alıyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer önemli açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri...

"BILBAO KARŞI YAPTIKLARIMIZIN AYNISINI YAPMAK İSTİYORUZ"

"Bu maçta galibiyet istiyoruz. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Oyuncularım hazır. Herkes çok iyi hazırlandı. İyi bir maç olmasını bekliyoruz. Emirhan ve Jonas çok iyiler, çok hazırlar. Onları sahada göreceğiz. Bilbao maçında çok iyi işler yaptık, aynılarını bu maçta da yapmak istiyoruz. Totem değil, sadece bu takım elbisem var. Evime gidince daha fazla takım elbise getireceğim."