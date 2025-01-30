  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın aynısını yapmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın aynısını yapmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasına Beşiktaş, Twente deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalar bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 22:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın aynısını yapmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Twente deplasmanında sahne alıyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer önemli açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri...

"BILBAO KARŞI YAPTIKLARIMIZIN AYNISINI YAPMAK İSTİYORUZ"

"Bu maçta galibiyet istiyoruz. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Oyuncularım hazır. Herkes çok iyi hazırlandı. İyi bir maç olmasını bekliyoruz. Emirhan ve Jonas çok iyiler, çok hazırlar. Onları sahada göreceğiz. Bilbao maçında çok iyi işler yaptık, aynılarını bu maçta da yapmak istiyoruz. Totem değil, sadece bu takım elbisem var. Evime gidince daha fazla takım elbise getireceğim."

Ajax - Galatasaray | CANLI
Midtjylland-Fenerbahçe | CANLI İZLE
DİĞER
Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın 'Huri' isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!
Teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
Twente - Beşiktaş | CANLI
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." 22:43
Sneijder Ajax-G.Saray maçında Sneijder Ajax-G.Saray maçında 22:39
F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! 22:33
Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! 21:39
Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 21:08
Mustafa Pektemek Pendikspor’da Mustafa Pektemek Pendikspor’da 21:02
Daha Eski
Leipzig Simons'ın bonservisini aldı Leipzig Simons'ın bonservisini aldı 20:56
Sergio Ramos Meksika yolunda! Sergio Ramos Meksika yolunda! 20:47
F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi 20:42
Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! 20:41
Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı 20:39
Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu! Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu! 20:24