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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlıları üzen haber! Rafa Silva'ya Ada'dan talip var

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlıları üzen haber! Rafa Silva'ya Ada'dan talip var

Ara transfer döneminin durgun takımlarından Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncu için Premier Lig'den bir takımın devreye girdiği iddia ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 18:25
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlıları üzen haber! Rafa Silva'ya Ada'dan talip var

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe forması ile görecek olmanın üzüntüsünü yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Rafa Silva'ya sahip olmanın mutluluğu ile moral buluyorken dış basında servis edilen o transfer iddiası ile sarsıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı 31 yaşındaki sağ ayak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın radarına girdi.

İşte Portekiz basınında V+ TVI kanalı kaynaklı paylaşılan o haber...

'WOLVES SİLVA'YLA İLGİLENİYOR'

"Teknik direktör Vítor Pereira, devre arasında stoper ve orta saha transferlerinin yanı sıra hücum hattını güçlendirmek adına Beşiktaş'tan Rafa Silva ile ilgileniyor."

"AVRUPA LİGİ'NDEN ELENİRSE..."

Haberde Beşiktaş'ın Portekizli oyuncunun transferine sıcak bakmadığı fakat UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi durumunda görüşmelerin önünün açılacağı belirtildi.

CHAMBERLAIN DE RADARDA

Wolves, siyah beyazlılarda Rafa Silva'nın dışında Alex Oxlade-Chamberlain ile de ilgileniyor. Wolverhampton'ın yanı sıra Leicester City'nin de radarında olan Ox, Beşiktaş'ın göndermek istemediği isimlerin arasında yer aldığı belirtiliyor.

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