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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Maestro hamlesi! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Maestro hamlesi! Bonservisi belli oldu

Ole Gunnar Solskjaer ile umutlu bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde gözünü Adana Demirspor'lu Maestro'ya çevirdi. İşte oyuncu için talep edilen bonservis bedeli... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Maestro hamlesi! Bonservisi belli oldu

Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Transferde pek çok takımla adı anılan Angolalı futbolcu için nabız yoklayan Beşiktaş, Akdeniz ekibinden yanıtını da aldı. Adana Demirspor'un 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın gelen cevabın karşılığında nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.

500 BİN EURO'YA GELDİ

Adana Demirspor formasıyla ikinci sezonunu geçiren ve toplamda Güney ekibinde 32 maça çıkan Maestro, 1 kez asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan genç futbolcu, bin 740 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu, 5 kez de Angola Milli Takım formasını terletti. Angolalı genç futbolcu, Şubat 2024'te de 500 bin euro karşılığında Adana Demirspor'un yolunu tuttu.

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