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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Athletic Bilbao CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş - Athletic Bilbao CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını haberimizden izleyebilirsiniz. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 18:40
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Beşiktaş - Athletic Bilbao CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maçına çıkan olan Beşiktaş, Dolmabahçe'de İspanyol rakibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hocalığında ilk maçına çıkan olan Kartal, galibiyet hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Oscar de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta

BEŞİKTAŞ - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü, saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KARAR MAÇI: YA DEVAM YA TAMAM

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

EN AZ GOL YİYEN EKİP

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

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SOLSKJAER'IN İLK SINAVI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında veriyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıktı.

Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

JULIAN WEINBERGER DÜDÜK ÇALIYOR!

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalıyor. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alıyor.

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