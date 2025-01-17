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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Ahmed Kutucu için harekete geçti! Transferde takas formülü

Beşiktaş Ahmed Kutucu için harekete geçti! Transferde takas formülü

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği performansla sezonun çıkış yakalayan isimlerinden biri olan Ahmed Kutucu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın Eyüpspor'a bonservis bedeli haricinde bir de o ismi kiralık göndermeyi önereceği belirtildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş Ahmed Kutucu için harekete geçti! Transferde takas formülü

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'ya dikti. Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Serdal Adalı'nın kadroya katmak istediği kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Eyüpspor ile temas kurup teklifini ileteceği öğrenildi. Kartal'ın Eyüp'e bonservis bedelinin dışında genç forveti Mustafa Hekimoğlu'nu da 1,5 yıllığına kiralık göndermeyi önereceği ifade ediliyor.

14 GOLE KATKI YAPTI

17 yaşındaki forveti ilgisi bulunan Eyüpspor'un ise bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla 4 büyüklerin ve Avrupa ekiplerinin radarına giren 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 19 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eyüpspor ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için İstanbul ekibinin bonservis beklentisinin ise 10 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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