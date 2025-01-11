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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yönetimi büyük bir sürprize hazırlanıyor.Sosyal medyada gündeme gelen, sonrasında gelişen sansasyonel iddia yakında gerçekleşebilir. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe’ye başarılı bir sezon yaşatan İsmail Kartal’a teklif yapması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Sergen Yalçın'dan evet yanıtı alamayan Beşiktaş yönetimi rotayı yabancı teknik adamlara çevirmiş ve listedeki isimler ile tek tek görüşmelere başlamıştı.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Kartal, Vincenzo Montella için TFF'den izin çıkmamasının ardından Roger Schmidt ile yaptığı görüşmede, beklentilerin üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Alman teknik adam, Beşiktaş'tan ekibiyle birlikte 5 milyon euro yıllık ücret talep etti.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

57 yaşındaki çalıştırıcıdan düşünmek için zaman isteyen yönetim bir anda sosyal platformda gündem olan teknik direktör İsmail Kartal'a döndü.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olmasına, siyah-beyazlı taraftarlar oldukça sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Gündemi sarsan bu gelişme için binlerce olumlu yorum yapıldı.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapması, ligi iyi tanıması ve pozitif bir futbol oynatması Beşiktaş yönetiminin de olumlu bakmasına neden oldu.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme

Kartal'ın kurmayları tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.

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