Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! 3 yıllık sözleşme
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yönetimi büyük bir sürprize hazırlanıyor.Sosyal medyada gündeme gelen, sonrasında gelişen sansasyonel iddia yakında gerçekleşebilir. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe’ye başarılı bir sezon yaşatan İsmail Kartal’a teklif yapması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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57 yaşındaki çalıştırıcıdan düşünmek için zaman isteyen yönetim bir anda sosyal platformda gündem olan teknik direktör İsmail Kartal'a döndü.
ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olmasına, siyah-beyazlı taraftarlar oldukça sıcak bakıyor.
Gündemi sarsan bu gelişme için binlerce olumlu yorum yapıldı.
Kartal'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapması, ligi iyi tanıması ve pozitif bir futbol oynatması Beşiktaş yönetiminin de olumlu bakmasına neden oldu.
Kartal'ın kurmayları tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.
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