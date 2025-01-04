Spor yazarları Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Rizespor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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Herhangi bir futbolcu grubuna maçtan önce saatlerce işkence yapıp, ayak tırnaklarını sökseniz… Yetmese ayakkabılarını ters giydirseniz… Yetmese, sol beki sağa, santrforu kaleye, kaleciyi merkez orta sahaya koysanız ancak bu kadar kötü, dengesiz, saçma sapan bir görüntü ortaya çıkabilirdi… Bravo Serdar hoca ve bravo Beşiktaş formasını giyme şansı bulan sözde futbolcular!..
Peki Serdar hoca öyle mi yaptı!?
Rizespor, çok istekli ve önde baskı ile başladı. Orta alanı çok kolay geçtiler. Özellikle sol kanattan etkili hücumlar geliştirdiler.
Hadziahmetoviç'e gösterdiği kart hatalı çünkü pozisyonda faul yok.
Mithat'a çıkan sarı kart hakemin üstüne koştuğu içinse doğru, aksi halde bu kart da yanlış.
Rizespor'un iptal edilen golünde ilk çıkış anında Taha ofsayt, iptal doğru. Olawoyin'e yapılan faullere önlem alamadı. Oyuncu sakatlanarak oyundan çıktı. Aynı şekilde Gedson'a yapılan faullere önlem alamadı.
Ghezzal'ın hareketi net sarıydı, vermedi.
Sarı kartı olan Hadziahmetoviç'in Gedson'un umut vadeden atağını kestiği faulünde ikinci sarı çıkmadı.
Son dakikalarda Rizespor penaltı bekledi, Emirhan'ın kolu kapalı penaltı olmaz, devam kararı doğru.
Rizespor'un attığı golde çıplak gözle tespit edilemeyecek incelikte ofsayt, VAR'dan geldi gol iptal oldu.
SİNAN VARDAR – BERABERLİK NORMAL
Tüm okurlarımın yeni yılını kutlarım. BEŞİKTAŞ'ımıza yeni başkan seçilen Sayın Serdal Adalı ve yönetimine başarılar dilerim. Rizespor'un bilinçli bir kontra atağında Mert harika bir kurtarışla golü önledi. İlk 15 dakikada Rizespor'un 5 şutunu izlerken, Beşiktaş'ın ise henüz bir şut denemesi olmadı.. Dakikalar ilerledikçe maç, Rizespor forveti ile Mert'in arasında geçiyor. Mert harikalar yaratıyor! Geçen haftalardan değişen bir şey yok. Forvette biraz etkili Rafa Silva, orta sahada çalışkan Gedson, defansı da Tayyip Talha toparlamaya çalışıyor. Mert olmasa, farklı bir sonuç çıkabilir derken Rize golü buldu. Defansın en iyisi Tayyip Talha görünürken sakatlandı çıktı. İlk devre sona ererken Muçi harika bir driplingle Beşiktaş'ın golünü buldu: 1-1.
İlk yarının aksine, ikinci yarıya daha tutuk bir oyunla başlandı. Şimdi bakıyorum da tam bir akıl tutulması... Elindeki Amir'i verip inanılmaz rakamlara Musrati'yi al! İşte yıllardır bu tip transfer politikaları Beşiktaş'ın borcunu bu hale getirdi. Yazık! Muçi'de bir cevher var ama hâlâ bunu sahaya yansıtamıyor. Yine Mert, yine mucize... İnanılmaz bir golü daha önledi! Dakika 65'te hâlâ Immobile oyunda... Serdar Topraktepe nasıl tolere ediyor, inanamıyorum! Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İşte böyle, futbol kariyerini bitirmiş, son bir tufaya çıkan oyuncular geldiği için borçlarımız artıyor, futbolumuz da ileri gitmiyor. Son jenerasyonun beğendiğim antrenörü İlhan Palut, kısıtlı bütçe ile iyi bir takım yaratmış. Kendisini kutlarım. Semih, ayağının içiyle müthiş bir şut attı, Rize kalecisi 90'dan topu çıkardı. Hakem doğru bir karar verdi; son dakikalarda golü iptal etti. Genç hakem Ozan Ergün, yalnızca gördüğünü çalarak harika bir maç yönetti. Kendisini kutlarım.
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