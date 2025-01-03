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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ernest Muçi'den açıklama: Mutlu değiliz

Beşiktaş'ta Ernest Muçi'den açıklama: Mutlu değiliz

Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş'ta Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:24
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi'den açıklama: Mutlu değiliz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönen Beşiktaş'ta Ernest Muçi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MUTLU DEĞİLİZ"

Mutlu değiliz. Her zaman galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Daha fazlasını sahaya vermemiz lazım. İki kat daha iyi olmalıyız. Ancak bu şekilde bu işi döndürebiliriz. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Biraz şansın da yanımızda olması gerekiyor. Çalışacağız. Kendi pozisyonumun dışında oynamak zor ama ben uyum göstermeye çalışıyorum. Kendimi daha iyi hissettiğim yerde oynamak isterim ama takıma yardım etmek en önemlisi.

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