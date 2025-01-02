Inter Immobile'nin peşinde!

Beşıktaş forması giyen Ciro İmmobile için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif olabilecek bir golcü arayan İtalyan temsilcisinde teknik direktör Simone İnzaghi'nin, Lazio'da birlikte çalıştığı İmmobile'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. İmmobile'nin, yaşı nedeniyle (34) İnter'in genç oyuncu politikasına uymadığı ve İtalyan golcünün 6 milyon euro'luk maaşının transferin önüne geçtiği belirtildi. Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İmmobile'yi bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi. Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta sahaya çıkan İmmobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.

KARTAL'A CiRO iMMOBiLE MÜJDESi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını Serdar Topraktepe yönetiminde sürdürdü. Sakatlığı düzelen Ciro Immobile takımla çalıştı. İtalyan golcü, Rize'de forma giyebilecek. Tedavisine devam edilen Rashica ise maçta görev yapamayacak. Siyah-beyazlılar bugün yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye giderek kampa girecek.