Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Herkesin merak ettiği konulardan biri, 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri boyunca hep kısa vadeli sözleşmelere imza atarken, Adalı'nın 3.5 yıllık kontrat arzusunda olduğunu açıklamasıydı. Bu konuda da ciddi gelişme var.

UZUN KONTRATA SICAK BAKIYOR Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde takımın başına ilk geçtiğinde 1.5 yıllık imza atmış, şampiyon olduktan sonra dahi kontratını yine 1 yıl yapmıştı. Bu kez Adalı'nın uzun soluklu planlarına Yalçın'ın da sıcak yaklaştığı ve sunulacak uzun süreli kontrata da kariyerinin daha önceki dönemlerinin aksine "Evet" diyeceği aktarıldı.