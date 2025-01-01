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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Beşiktaş'ta 29 Aralık tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kongrenin sonuçlanması ve Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı olmasının ardından gözler transfere çevrildi. Adalı'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak istediği ilk isim olan Sergen Yalçın ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 17:08
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısında birinci gündem maddesi teknik direktör konusu oldu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Adalı ve yönetim, "Vakit kaybetmeden ilk işimizi hocayı belirleyerek yapalım" diyerek harekete geçti.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Serdal Adalı, gönlündeki isim Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın ardından bir araya gelecek ve yüz yüze görüşme yapacak.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Herkesin merak ettiği konulardan biri, 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri boyunca hep kısa vadeli sözleşmelere imza atarken, Adalı'nın 3.5 yıllık kontrat arzusunda olduğunu açıklamasıydı. Bu konuda da ciddi gelişme var.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

UZUN KONTRATA SICAK BAKIYOR

Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde takımın başına ilk geçtiğinde 1.5 yıllık imza atmış, şampiyon olduktan sonra dahi kontratını yine 1 yıl yapmıştı. Bu kez Adalı'nın uzun soluklu planlarına Yalçın'ın da sıcak yaklaştığı ve sunulacak uzun süreli kontrata da kariyerinin daha önceki dönemlerinin aksine "Evet" diyeceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Sergen Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

TOPRAKTEPE YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK

Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

GÖREVE HAZIR

Van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası camia içinde adı en çok konuşulan isim olan Sergen Yalçın, yönetimdeki belirsizlik nedeniyle ilk planda takımın başına geçmek istememişti.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi

Tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan genel kurulda Serdal Adalı'nın büyük farkla başkanlık koltuğuna oturmasından sonra göreve hazır olduğunu bildirdi.

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