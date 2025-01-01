Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın zirvesi! İşte görüşme tarihi
Beşiktaş'ta 29 Aralık tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kongrenin sonuçlanması ve Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı olmasının ardından gözler transfere çevrildi. Adalı'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak istediği ilk isim olan Sergen Yalçın ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Herkesin merak ettiği konulardan biri, 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri boyunca hep kısa vadeli sözleşmelere imza atarken, Adalı'nın 3.5 yıllık kontrat arzusunda olduğunu açıklamasıydı. Bu konuda da ciddi gelişme var.
UZUN KONTRATA SICAK BAKIYOR
Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde takımın başına ilk geçtiğinde 1.5 yıllık imza atmış, şampiyon olduktan sonra dahi kontratını yine 1 yıl yapmıştı. Bu kez Adalı'nın uzun soluklu planlarına Yalçın'ın da sıcak yaklaştığı ve sunulacak uzun süreli kontrata da kariyerinin daha önceki dönemlerinin aksine "Evet" diyeceği aktarıldı.
Sergen Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.
TOPRAKTEPE YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK
Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.
GÖREVE HAZIR
Van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası camia içinde adı en çok konuşulan isim olan Sergen Yalçın, yönetimdeki belirsizlik nedeniyle ilk planda takımın başına geçmek istememişti.
Tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan genel kurulda Serdal Adalı'nın büyük farkla başkanlık koltuğuna oturmasından sonra göreve hazır olduğunu bildirdi.
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