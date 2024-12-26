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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlılardaki geleceğine dair gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 08:53
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Beşiktaş sezon başında Rafa Silva'yı kadrosuna kattığında sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Sezona çok flaş bir giriş yapan Portekizli yıldız oynadığı futbol, golleri ve asistleriyle gündemi sarsmıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Ancak ardından takımın kötü gidişatına ayak uyduran Rafa Silva son dönemde performansıyla tartışılan bir isim haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Kulislerde konuşulan iddialara göre Rafa Silva, Beşiktaş'ta oldukça mutsuz günler geçiriyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Yıldız futbolcunun, kulübün içinde bulunduğu durum ve yaşanan belirsizlikten çok rahatsız olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!

Bu doğrultuda Rafa Silva'nın önüne bir fırsat çıkması durumunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor.

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