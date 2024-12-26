TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlılardaki geleceğine dair gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Kulislerde konuşulan iddialara göre Rafa Silva, Beşiktaş'ta oldukça mutsuz günler geçiriyor.
Yıldız futbolcunun, kulübün içinde bulunduğu durum ve yaşanan belirsizlikten çok rahatsız olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda Rafa Silva'nın önüne bir fırsat çıkması durumunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor.
Takvim'in haberine göre, Rafa Silva'nın bu konuda menajeriyle bir görüşme yaptığı da iddialar arasında.
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