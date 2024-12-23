Serdal Adalı'dan seçim öncesi oy pusulası açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda, kendisine ait oy pusulasının renginin beyaz olacağını duyurdu. İşte Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

"RENGİMİZ BEYAZ, UMUDUMUZ BEYAZ!"

Değerli Beşiktaşlılar; 29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ" olacak.

Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum.