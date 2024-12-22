Bitmeyen ızdırap

Beşıktaş'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Kara Kartal seyircisi önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 5. dakikasında Alanyaspor, Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golü çok gecikmeden geldi. 8. dakikada Portekizli yıldız Rafa Silva eşitliği sağladı. 31. dakikada Yusuf'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sami Uğurlu hem bu sezon Kasımpaşa hem de Alanya'nın başında siyah-beyazlılara çelme taktı.

RAFA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Ligde 9. haftada Konya maçında gol atan Silva, 7 hafta suskun kaldıktan sonra Alanya maçında ağları sarstı. Beşiktaş'ta 25 maçta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asist yaptı. 85'te Rafa'nın gönderdiği Hadergjonaj'ın eline çarptı, Beşiktaş penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın devam kararı verdi. Siyah-beyazlılar, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Beşiktaş, ligde son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.

UĞURLU TERS GELİYOR

Alanya Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı. 10. haftada K.Paşa'yla da Beşiktaş'ı yenen Uğurlu, Kartal'a rakip olduğu 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lig tarihinde siyah-beyazlılara üst üste 5 kez yenilmeyen ilk hoca oldu.

SALİH UÇAN'A PLAKET

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Alanya maçı öncesinde geçen hafta Adana Demir maçında 100. maçına çıkan Salih Uçan'a Kartal plaketi ve 100. yıl forması ile çiçek takdim etti. Uçan, ilk yarıda sakatlanıp, 2, devreye çıkamadı ve yerine Ndour girdi.

TRİBÜNLER KÖPÜRDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası takıma büyük bir tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında futbolculara yönelik sinkaflı tezahürat yaptı. Tribünler ayrıca, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takımı ıslıkladı. Futbolcuları soyunma odasına ıslıklarla gönderdi. Maçta ıslıklanan ve tribünlere doğru giden Masuaku'yu ise takım arkadaşları durdurup soyunma odasına götürdü.

ÇOK FAZLA SORUN VAR

Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Chamberlain, takımın kötü gidişatında çok fazla sorun olduğunu vurguladı. 31 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz" dedi.

KAFAMIZ RAHAT DEĞİL

Felix Uduokhai: Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maça çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız.

MENTAL YORGUNLUK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mental yorgunlukları var.

TRİBÜNDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ligde zor günler yaşayan Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında Tüpraş Stadı'nda tribünlerde boşluklar dikkat çekti. Soğuk havaya rağmen yine de siyah-beyazlılara gönül veren ve stada koşan futbolseverler tribünde güzel görüntüler oluşturdu.

HASAN ARAT'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Arat aleyhinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

ADALI KÖYİÇİ'NDE

29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.

MASUAKU ISLIKLANDI

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in "Bazı oyuncular maç seçiyor" diye alacakları için ihtar çeken Masuaku'yu işaret ettiği Kongolu sol bek, Alanya maçında kulübedeydi. 31 yaşındaki savunmacı, 70'te Zaynutdinov'un yerine girerken, tribünler ıslıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta sakat olan Rashica, Paulista ve İmmobile'nin yanı sıra cezalısı Tayyip Talha oynamadı. İyileşen Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu. Muçi de 6 maç sonra ilk 11'de yer buldu. Kart cezasını tamamlayan Gedson da 11'de sahaya çıktı.

FORMA İMZALADI TEPKİLERI ÇEKTİ

Maç sonu stattan ayrılan hakem Cihan Aydın bir taraftarın isteği üzerine Beşiktaş forması imzaladı. Bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandıırken MHK'nin, gelen tepkiler üzerine, konuyu pazartesi günü kendisine soracağı öğrenildi.