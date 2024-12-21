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Haberler Beşiktaş Oxlade-Chamberlain: Yeterince iyi değiliz

Oxlade-Chamberlain: Yeterince iyi değiliz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Alex Oxlade Chamberlain açıklamalarda bulundu. İşte Chamberlain'in o açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 21:26
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Oxlade-Chamberlain: Yeterince iyi değiliz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Chamberlain'in sözleri:

"YETERİNCE İYİ DEĞİLİZ"

"Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım."

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