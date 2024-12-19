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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi!

Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında alınan mağlubiyet, Beşiktaş'ta bardağı taşıran son damla oldu. Siyah beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, "Derbide nasıl prim olduysa bu maçın da cezaları olacak." diyerek 3 ismin biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:07
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Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, ligde henüz galibiyet ile tanışmamış Adana Demirspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, alınan bu sonuç ile birlikte devre arası için 3 ismin biletini kesti.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından, "Özellikle bazı futbolcular maç seçiyor, primine, yerine göre oynuyor. Maaşını tıkır tıkır almasını biliyor. Fenerbahçe maçında nasıl prim olduysa bu maçın da cezaları olacak" açıklamasında bulundu. Yücel'in bu mesajındaki bir numaralı hedef Arthur Masuaku

PRİM YOKSA OYNAMIYOR

Yaptığı hatalarla mağlubiyette başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti. Bunu yapan tek oyuncu olan 31 yaşındaki sol bek, prim söz konusu olduğunda da öne çıkan isimlerin başında geliyor. Sabah'ta yer alan haberde Masuaku'nun derbilerden ve normal lig maçlarından önce sıklıkla prim sorguladığı belirtildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.

CHAMBERLAİN VE ONANA LİSTEDE

Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi. Masuaku'nun yanı sıra Chamberlain ve Onana da gönderilecekler listesinde. Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.

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