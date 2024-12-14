Hayal satmam

Siyah-beyazlı kulübe sponsorluklar kazandırılacağını vurgulayan Serdal Adalı, "Ben bir şeylerden emin olmadan çıkıp da camiaya 'Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım' demedim. İnsanlara hayal kurdurarak yaşamayız. Yapamayacağım hiçbir konuyu da açmadım. Sponsorluk görüşmelerimize devam ediyoruz. İki tane Beşiktaşlı iş adamlarının verdiği söz var. Bununla alakalı da zamanı geldiğinde açıklanacaktır. Seçime 6 ay kala kulübü tekrar borca sokmanın da bir anlamı yok. Ben yönetim kurulunda az çok ne olup bittiğini biliyorum" dedi.

YAKASINA YAPIŞIRIM

Mevcut yönetimi mali konularda eleştiren Serdal Adalı, "Önceki dönemi araştırmak için bir heyet kuracağız. Seçimi kazandığım takdirde benden önceki dönemi tabii araştırtacağız. Buna ben ve yönetim kurulum karar verecek. Kimseyi didiklemek, birilerinin hatalarını aramak için yapmayacağız bunu. Ama Beşiktaş'ın 1 kuruşuna zarar veren kim ise yakasına yapışırım. Bu tarz bir durumda da yargıya başvuracağımızdan şüpheniz olmasın" açıklamalarında bulundu.

TOPRAKTEPE İLE DEVAM

Başkan seçilmesi durumunda teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini dile getiren Adalı, "Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Kendisiyle de konuşacağım. Daha önceden hizmet etmiş emektar insanlardan da akıl alacağız. Hocamız, Fenerbahçe maçındaki galibiyetle bizleri sevindirdi. Galibiyetlerin devamı geldiğinde güzel oluyor. Kendisinin oyun aklına güveniyoruz. Sportif direktör olayını da çok aceleye getirmeye gerek yok. Seçimden sonraki 1-2 aylık süreçten sonra gerekli hamleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.

ANLAYIŞIMIZ FARKLI

Mevcut Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduğunu belirten başkan adayı Adalı, "Geçtiğimiz hafta Hüseyin Yücel ile bir görüşmek yaptık. Kendisine fikirlerimi belirttim. Birleşme konusunda öncelikle yoğurt yiyişimiz farklı, yöneticilik anlayışımız farklı. Biz şovdan farklı olarak kulüp ayarında uygun çalışma gerçekleştireceğiz. Kendisi için de uygunsa gelsin buyursun" şeklinde konuştu. Hasan Arat başkanlığında yaşanan tüzük değişikliği hakkında da konuşan Serdal Adalı, " Biz yönetime geldiğimizde de bir tüzük tadil olacak. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ

Camia içerisinde en büyük eksikliğin manevi birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Adalı, "Geçmiş dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve camianın tüm ileri gelenleriyle bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tamam, biz mayıs ayına kadar mali sorunları çözmüş olsak dahi en büyük sorunların manevi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bizim camia olarak bir an evvel bu birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Geçmiş dönem başkanlık yapan her isimle sorun yaşamayan tek insan sanırım benim" diyerek sözlerini tamamladı.

HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR

Adalı, "Bizim 1-2 sene toparlanıp özümüze dönmemiz gerekiyor. Biz en büyük şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Yöneticilik yaptığım zamanlarda yaptığım işlere baksınlar. Kaç para harcamışız, kulübe ne kadar kazandırmışız? Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olamaz. Gençlerle kuracağımız takımın da hedefi yine şampiyonluk olacaktır" dedi.

HESABINI SORARIM!

Beşİktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Adalı, siyah-beyazlı kulübün bütçesinde mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro ve 2025 yılı aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon euro açık olduğunu söyleyerek, "Gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndürmek olacak. Darmadağın olmuş camiamızı bir an önce birleştirip, ayrıştırıcı söylemlerden kurtarıp, dünyanın birbirine bağlı en büyük camiası olduğunu göstereceğiz" dedi.

ZARAR PARAYLA TELAFİ EDİLEMEZ

Özellikle son 1 ayda yaşananlarla Beşiktaş'ın itibarına zarar verildiğini dile getirerek sözlerine başlayan Adalı, "Geldiğimiz bu noktada üzülerek ifade etmeliyim ki, özellikle son 1 ay içinde yaşadıklarımız maalesef Beşiktaş'ın itibarına leke düşürmüştür. Entrika, gerilim, bolca yalan ve Beşiktaş ismiyle hiçbir zaman yan yana gelmemesi gereken komisyon, sahte evrak ve saymakla bitmeyecek yakışıksız konular camiamızı kaos ortamına sürükledi. Maddi kayıplar, bir noktada sineye çekilebilir. Ancak Beşiktaşımızın itibarına hiçbir şekilde leke getirilemez" dedi.

YÜCEL TEK BİR KELİME ETMEDİ

Adalı, Hasan Arat ve yönetiminin 1 sene içinde yaşananlardan dolayı hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Samet Aybaba, 'İmzamı taklit ettiler, benim haberim olmadan 5 milyon Euro'luk teklif yaptılar' dedi. Genel sekreter, 'Bu teklifi Hüseyin Bey yaptırdı, başkan geri çektirdi' dedi. O da tutup, 'Samet Hoca da menajerlere yetki belgelerini imza yetkisi olmamasına rağmen dağıttı' dedi. Her gün başka bir televizyon ekranında Beşiktaş Kulübü'nün belgeleri sıradan bir kağıt parçasıymış gibi rahat rahat gösterildi. O yüzden önce yaptıklarının hesabını vermeliler, sonra kulübün geleceğine dair belki bir iki kelime edebilirler" şeklinde konuştu.

100 MİLYON EURO AÇIK VAR

Beşiktaş'ın tüm bu süreç içerisinde önemli gerçeklikleri olduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "4 milyar TL daha artan bir borç yükümüz ve neredeyse tamamı 2025 Mayıs sonrasına ertelenen bonservis ödemelerinin olduğu bir tablo önümüzde duruyor. Bu verilere baktığımızda Beşiktaş'ın toplam borcu sadece 1 yılda yüzde 45 seviyesinde artış göstermiştir. Bu sezonun bütçesinde mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro ve 2025 yılı aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon Euro bir açık olduğunu görüyoruz. Toplam 100 milyon Euro tutarında bir açıktan bahsediyoruz. Öte yandan önümüzdeki 3.5 sene için tüm gelirlerimiz kırdırılmış ve 1 delikli kuruş dahi gelirimiz kalmamıştır. Kadro mühendisliği yapılmadan, futbolla alakalı her yöneticinin kendine göre bir transfer politikası uygulamasının sonucu olarak da geldiğimiz nokta ortadadır" diye konuştu.

YAPAMAYACAĞIM ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİM

Yaşanan krizlerden dolayı mayıs ayını beklemeden Beşiktaş'ın geleceği için başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Yaşadıklarımızla yüzleşip temiz, beyaz bir sayfa açmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Geçtiğimiz seçim döneminde hakkımda yapılan bütün algı ve manipülasyonlara rağmen Beşiktaşlılara veremeyeceğim hiçbir hesap, Beşiktaş'a mahcup hissedeceğim hiçbir konu yoktur. Ben bugüne kadar bu camiaya yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim, hayali olan hiçbir projeyi de camiamla paylaşmadım. Bunun karşılığında camiamızdan hep sevgi, güven ve teveccüh gördüm" açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'I ÖZÜNE DÖNDÜRECEĞİZ

Adalı, göreve gelmeleri takdirde öncelikli gündemlerinin ne olacağına da açıklık getirerek, şunları söyledi: "En önemli önceliğimiz son 1 ay içinde zarar gören itibarımızı kendi içimizde onarıp, gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndürmek olacak. Darmadağın olmuş camiamızı bir an önce birleştirip, ayrıştırıcı söylemlerden kurtarıp, dünyanın birbirine bağlı en büyük camiası olduğunu göstereceğiz. Ekonomik olarak da süreklilik arz eden bir programı hayata geçirerek, sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Bu sayede sürdürülebilir bir sportif başarı sağlayacağız."

BEŞİKTAŞ'IN BORCU KALMAYACAK

Kulübün mali yapısını düzeltmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Adalı, "Faiz yükünü kulübün üzerinden kaldırmadığımız sürece kısır döngüden kurtulamayız. 6 ay sonunda gayrimenkul projesini de hayata geçireceğiz. Futbolun yanında diğer branşlarımız da var. Her yere yetmek gerekiyor. Bunu ne 'Feda' ile ne de kampanyalar ile kaldırabiliriz. Bizim camia olarak sportif gelirler dışında da gelirler sağlamamız gerekiyor. Sabırla çalışacağız. Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak" şeklinde konuştu.

CAFCAFLI TRANSFERLER YAPILMAYACAK

Gelir getirecek yeni projeleri bir an önce hayata geçireceğiz" diyen Ser dal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeleri hayata geçirmeden, Bankalar Birliği'ni ve yüksek faizli borçları kapatmadan, istikrarlı sportif başarı elde etmek mümkün değildir. Gelelim önümüzdeki 3.5 senede sürdürülebilir sportif başarı ve mali disiplin için neler yapacağımıza. Senelerdir konuştuğumuz ve her dönem dile getirdiğimiz altyapı düzenine dönüp, gerek Türkiye gerek Avrupa'daki genç Türk fut bolcuları bulacak, hazır scout ekiplerimizin çalışması doğrultusunda takımımıza kazandıracağız. Örnek olarak 34 yaşında bir futbolcunun 30 milyon Euro'luk maliye ti altına girmektense, yaşları 18 - 24 arasındaki potansiyeli olan sporcuları transfer ederek genç bir kadro oluşturacağız. Geçtiğimiz seçimde duyduğumuz çeşitli yıldız transferleri, A plus hocaları, 4 senede Beşiktaş'ın borcunu kapatacak dijital projeleri ben de dahil kim telaffuz ediyorsa inanmayın. Beşiktaş'ta şu an itibarıyla ne ışıklı - şovlar ne de cafcaflı transferler yapılmasının imkanı yoktur."

TRANSFERLERİ SPONSORLARLA ÇÖZECEĞİZ

Futbol A takımının kadrosunun çeşitli bölgelerde transfere ihtiyacı olduğunu bildiklerine dikkat çeken Adalı, "2024 Ocak transfer döneminde yapacağımız transferleri camiamızın ileri gelen iş insanları ve sponsorlarla çözeceğiz ve kulübümüze ek bir mali külfet yüklemeyeceğiz. Geçtiğimiz 1 sene içinde transfer edilen sadece 5 futbolcunun maliyeti 100 milyon Euro'ya yakındır. Bundan dolayıdır ki Beşiktaş'ın kendi bütçesi üzerinden transfer yapması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

KARTAL 'ZEKA' DÖNEMİNE GİRECEK

Doğru ve akılcı adımlar atacaklarını aktaran Başkan Adayı Adalı, "30 Aralık itibariyle Beşiktaş sportif ve finansal olarak tüm planlarıyla gerçekçi, sağlam ve ne yaptığını bilen bir 'Zeka' dönemine girecek. Beşiktaşlılar, canları gibi sevdikleri, gözlerinden sakındıkları kulüplerini bizlere gönül rahatlığıyla emanet edebilirler. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübünü, Cumhuriyetin şanlı Beşiktaş'ını hak ettiği konuma ulaştıracağız" dedi.

HAZIRLIKLARIMIZ 3,5 YILLIK SÜREÇ İÇİN

Adalı, seçildikten sonra gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, hayal ettikleri Beşiktaş'ı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Adalı, "Tüm hazırlıklarımız 3,5 yıllık süreç içindir. Projelerimizde futbol için yapacağımız çalışmalar belli. Geri planda yapılan çalışmalarla ekonomik karşılığının da çözümlemelerini tamamladıktan sonra sizlere de sunacağız. Aralık'ta aday olmamızın sebeplerinden bir tanesi de önümüzdeki 3 senenin yapılanması için geçirmek" dedi.