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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki

Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanacak maça siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıklayarak alınan bu karara tepki gösterdi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 23:54
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Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 8. haftada Twente deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Enschede Belediyesi'nin siyah-beyazlı taraftarların maça alınmamasına karar verdiğini duyurdu. Bu karara tepki gösteren Beşiktaş, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına, hukuki dayanaktan ve gerçeklikten yoksun gerekçeler sunmak suretiyle keyfi bir şekilde taraftarlarımızın alınmamasına karar vermiştir.

FC Twente'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde; Union Saint-Gilloise, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda deplasman takımı taraftarlarını kabul eden Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz.

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, söz konusu müsabaka ile ilgili olarak 17 Aralık Salı günü; kulübümüz, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yapmış olduğumuz çağrıya kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır.

Ev sahibi kulüp FC Twente ile UEFA, bu konuyla ilgili olarak duydukları rahatsızlığı tarafımıza ve belediye başkanı Bleker'e iletmiş olmasına rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir.

FC Twente-Beşiktaş maçının 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacağı UEFA tarafından 31 Ağustos 2024 tarihinde ilan edildikten sonra tarafımızla hiçbir şekilde görüş alışverişinde bulunmadan maça kısa bir süre kala söz konusu kararı alan Bleker, kulübümüz için bir üst tura yükselmek adına büyük önem taşıyan maçta takımımızın yanında olmak için seyahat planı yapan taraftarlarımızı da zor durumda bırakmıştır.

Beşiktaş JK olarak; kulübümüzün ve taraftarlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızı, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in hukuksuz kararından dönmesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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