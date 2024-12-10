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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi

Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinden sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan iyi haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:27
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Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç müjdesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu. Beşiktaş'ın 15. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan teknik heyeti sevindiren haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma döndüğü belirtildi. Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun ise karşılaşmada forma giyme ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile birikte kart cezalısı Arthur Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain de Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

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