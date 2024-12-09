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Haberler Beşiktaş Yeni rota Bodo

Yeni rota Bodo

Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’deki kötü gidişe bir dur diyen Kara Kartal yönünü Avrupa Ligi’nde oynayacağı Norveç’in çiçeği burnundaki şampiyonu Bodo Glimt maçına çevirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Yeni rota Bodo

Derbi galibiyeti ile rahatlayan ve moral depolayan Beşiktaş Avrupa'da da kaldığı yerden devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe kendi liginde şampiyonluk yaşayan ve evinde çok iyi bir performans gösteren Bodo Glimt için çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde farklı bir taktik anlayış ve değişik isimlerle sonuca giden Topraktepe'nin Norveç'in Sarı Ordusu diye bilinen takımı için de bir sürpriz hazırladığı ifade ediliyor. Sakatların durumuna ve rakip takımın silahlarına göre bir takım kuracağı ve taktik uyulacağını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini ve rakibin şu an istim üzerinde olduğunu söyledi. Fenerbahçe karşısında oynayan takımı fazla bozmak istemediğini fakat başka oyunculara da şans vereceğini, tüm takımı bu sayede diri tutmak gerektiğini vurgulayan Topraktepe, Chamberlain ve Zaynutdinov'a ilk on bir için yeşil ışık yaktı.

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