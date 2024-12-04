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Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş'a veda! "Bana daha fazla zaman verilseydi..."

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş'a veda! "Bana daha fazla zaman verilseydi..."

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğünün son haftalarında tartışmalı bir performans gösteren ve alınan sonuçların sebebi olarak görülen Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlılara veda mesajı yayınladı. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 18:13
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Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş'a veda! "Bana daha fazla zaman verilseydi..."

Beşiktaş'ta görevine karşılıklı olarak son verilen Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlılara veda mesajı yayınlandı. Hollandalı çalıştırıcı, yayınladığı mesajda çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte teknik adamın açıklaması...

"KENDİLERİNDEN BİRİ GİBİ HİSSETTİRDİLER"

Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.

"SÜPER KUPA'DAN SONRAKİ HİS..."

Türkiye zengin bir kültüre sahip bir ülke ve futbola olan tutku herkes tarafından açıkça görülüyor. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Türkiye Süper Kupası'nı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim Futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Büyük kalabalık, taraftarların tutkusu ve oyuncularımın yakıcı arzusu harikaydı. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi.

"BİRAZ DAHA FAZLA ZAMAN VERİLSEYDİ..."

Oyuncularımın ve ekibimin sıkı çalışmasını takdir etmeliyim. Bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Lütfen çalışmaya devam edin, harika bir grupsunuz. Elbette futbol bir sonuç işidir ve modern oyunda gelen baskıyı biliyorum. Bundan asla saklanmayacağım, kazanmak her şeydir ve olmadığında kabul etmek zordur.

"ÜLKEYE AŞIK OLDUM"

Yine de herhangi bir futbol kulübünün gelecekteki yönü yalnızca kulübedeki bir kişi tarafından belirlenmez. Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum.

Son olarak, her zaman olduğu gibi, her zaman destek olmak için yanımda olan harika aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Zamanı geldiğinde bir sonraki mücadelemi dört gözle bekliyorum.

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