  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlı camiada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 18:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 18:15
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak siyah-beyazlı camiada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

TÜRK TELEKOM - Reklam
Konyaspor - Kepezspor | CANLI İZLE
DİĞER
Ünlü oyuncu Begüm Birgören'den yardım çağrısı!
Başkan Erdoğan'dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'ya özel hediye
G.Saray için Sainz'te karar çıktı!
F.Bahçeli yıldıza çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan TFF'ye kritik ziyaret! Trabzonspor'dan TFF'ye kritik ziyaret! 18:17
Bronckhorst: Biraz daha zaman verilseydi... Bronckhorst: Biraz daha zaman verilseydi... 18:13
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! 18:10
Yiğidolar'a kar engeli! Yiğidolar'a kar engeli! 18:07
Konyaspor - Kepezspor | CANLI İZLE Konyaspor - Kepezspor | CANLI İZLE 17:15
Göztepe taraftarına kavuşuyor! Göztepe taraftarına kavuşuyor! 16:54
Daha Eski
Amed uzatmada turladı! Amed uzatmada turladı! 16:49
G.Birliği uzatmada kazandı G.Birliği uzatmada kazandı 16:44
Keçiörengücü 5. tura yükseldi Keçiörengücü 5. tura yükseldi 16:43
F.Bahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı F.Bahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı 16:34
F.Bahçeli yıldıza çılgın teklif! F.Bahçeli yıldıza çılgın teklif! 16:28
Talisca'dan transfer açıklaması! Talisca'dan transfer açıklaması! 16:24