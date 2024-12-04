Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak siyah-beyazlı camiada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı
Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu