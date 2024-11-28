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Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Bu şartlarda oynama konusu...

Giovanni van Bronckhorst: Bu şartlarda oynama konusu...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:11 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:18
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Giovanni van Bronckhorst: Bu şartlarda oynama konusu...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

İki galibiyet sonrası yeniden önemli bir maç oynuyoruz. Bu maçı kazanırsak 9 puana ulaşacağız.

İyi durumdayız. Sonraki tura katılmak istiyoruz ve bu duruma yakınız. Hedefimiz bu maçtan galip ayrılmak.

JOAO MARIO SEÇİMİ HAKKINDA:

Bizim için belki ilk olabilir ama daha önce Benfica'da o bölgede oynadı. Maçın kontrolü önemli olacak. Orta sahayı almak ve maçı da kontrol etmek istiyoruz. Ofansif bir kadromuz var.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

"Bu şartlarda oynama konusu, bizler için ilk değil. Covid döneminde de taraftarsız maçlar oynandı. Her zaman taraftarımızın yanında olmasını isteriz ama biz herkesin desteğini arkamızda hissediyoruz. Maçın önemini biliyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz."

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