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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. 2-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybeden siyah beyazlılar büyük şok yaşayarak taraftarlarından büyük tepki aldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında kadro o isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:35
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Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 kaybederek üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarından büyük tepki gören siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

MAÇ SONU TEPKİ

Maçın son dakikalarında Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Ayrıca siyah beyazlı taraftarlar sadece Gedson Fernandes'i tribüne davet etti ve bir süre oyuncuyla konuştular.

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

MASUAKU ISLIKLANDI

Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.

Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

OCAK AYINDA YOLCU!

Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.

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