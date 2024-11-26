Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 kaybederek üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremedi.

MAÇ SONU TEPKİ Maçın son dakikalarında Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Ayrıca siyah beyazlı taraftarlar sadece Gedson Fernandes'i tribüne davet etti ve bir süre oyuncuyla konuştular.