Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. 2-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybeden siyah beyazlılar büyük şok yaşayarak taraftarlarından büyük tepki aldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında kadro o isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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MASUAKU ISLIKLANDI
Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.
Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.
OCAK AYINDA YOLCU!
Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.
Ayrılığa yanaşmaması halinde tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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