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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes: Aynaya bakmamız lazım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes: Aynaya bakmamız lazım!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Portekizli yıldız oyuncusu Gedson Fernandes karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:24 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:25
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes: Aynaya bakmamız lazım!

Beşiktaş Dolmabahçe'de 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından üzgün olduğunu ifade eden Gedson Fernandes, takım olarak aynaya bakmak zorunda olduklarını söyledi.

İŞTE GEDSON'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI;

Gedson Fernandes: "Takım olarak üzgünüz. Kolay kolay konuşamıyorum. Olmamız gereken yer ve oynamamız gereken yerin çok uzağındayız. Gelişmek ve düzelmek zorundayız. Sezon başındaki gibi olmalıyız. Beşiktaş, çok büyük bir camia. Bu böyle olamaz. Aynaya bakmak zorundayız. İyi değiliz."

"TARAFTARLARIN YANINA GİTTİN, NELER YAŞANDI?"

"Kötü anlarda da yanımızdalar, ilk özrü onlardan dilemem gerektiğini düşündüm. Taraftarlarımızın hak ettiklerini onlara veremiyoruz. Bir aileyiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de beraberiz. Kötü işleri düzeltmemiz gerekiyor. Birlik olup bu süreci atlatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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