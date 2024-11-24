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Haberler Beşiktaş Beşiktaş taraftarından maç sonu tepki!

Beşiktaş taraftarından maç sonu tepki!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar taraftarlar maçında son dakikalarında yönetime tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:07 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:20
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Beşiktaş taraftarından maç sonu tepki!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu.

MAÇ SONU TEPKİ

Maçın son dakikalarında Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Ayrıca siyah beyazlı taraftarlar sadece Gedson Fernandes'i tribüne davet etti ve bir süre oyuncuyla konuştular.

MASUAKU ISLIKLANDI

Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı. Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.

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