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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Nicolas Tagliafico ısrarı! Sezon başında olmamıştı

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Nicolas Tagliafico ısrarı! Sezon başında olmamıştı

Beşiktaş gözünü yine Nicolas Tagliafico’ya çevirdi. Sol çizginin mimarı olan Arjantinli oyuncu için yönetim görüşmelere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Nicolas Tagliafico ısrarı! Sezon başında olmamıştı

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Gözünü ocak ayına çeviren Beşiktaş, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Kartal, hem savunmadaki sıkıntıyı hem de kanat problemini Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan deneyimli oyuncuyla doldurmak istiyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haz 2025'de sözleşmesi sona eriyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Footmercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar oyuncunun şartlarını sorguladığı ve transfer için somut adımlar atmak için çalışmalara başladığı bildirildi. Oyuncunun en önemli özellikleri ise; Takımın savunmasında dengeyi sağlarken, geniş alanda koşular yapabilen, iki yönlü bir oyuncu olması. Aynı zamanda hücumda etkili ortalar yaparak takıma farklı açılardan katkı sağlaması. Ayrıca hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda gösterdiği istikrar ve liderlik özellikleri göze çarpıyor.

DÜNYA KUPASI VAR

Uluslararası düzeyde Arjantin'i temsil eden Tagliafico, 2019 Copa America'da üçüncü oldu, 2021 ve 2024 Copa America'da şampiyon oldu. Arjantinli yıldız, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı ve ikincisinde ise Lionel Messi önderliğinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

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