Beşiktaş'ta orta sahaya kupa canavarı! Bedelsiz gelebilir

Kara Kartal'ın bir diğer hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Jorginho... 32 yaşındaki İtalyan ön libero için girişimler sürüyor. Ada ekibinden sezon sonunda ayrılık için gün sayan deneyimli futbolcuyu ara transfer döneminde ikna etmeye oldukça yakın olan idareciler, başarılı ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ön libero hattına ek olarak merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı oyuncu, daha önce Chelsea'yle; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2021'DE YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Chelsea'de başarılı performansı sonrası 2021'de UEFA tarafından yılın oyuncusu seçilen Jorginho, 2021'de İtalya'yla Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Napoli döneminde de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları bulunan Jorginho'nun piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.