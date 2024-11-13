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Göztepe maçı mesaisi başladı
Trendyol Süper Lig'de 12. haftada Başakşehir deplasmanında 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına dün başladı. 1 günlük iznin ardından dün yeniden toplanan takım Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde çalıştı. Milli takımlara giden oyuncuların olmadığı antrenmanda Başakşehir önünde forma giyen isimler yenilenme idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise antrenman programını uyguladı.
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