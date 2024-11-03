  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Korku filmi! Beşiktaş önce Galatasaray şimdi Kasımpaşa'ya kaybetti

Siyah-beyazlılar, İstanbul’da üst üste iki maçta 6 puan yitirdi. Geçen hafta derbide üzülen Kara Kartal, dün de evinde lacivertbeyazlılara karşı öne geçse de yenildi, zirve yolunda ağır hasar aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Korku filmi! Beşiktaş önce Galatasaray şimdi Kasımpaşa'ya kaybetti

Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 3-1 kaybetti, üst üste 2 maçta 6 puan yitirdi. 8'de savunma arkasına kaçan Rafa Silva, ceza sahasına girmeden Sadık'la ikili mücadelesinde yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük'ten faul ve kırmızı kart bekledi. 23'te Kasımpaşa'da Rodrigues'in yakın mesafeden şutunda Mert çeldi. 40'ta İmmobile şık bir çalımla gole yaklaştı ancak şutunda kaleci Gianniotis kornere çıkardı.

FALL İŞİ BİTİRDİ

45+3'te ise Beşiktaş'ın beklediği gol, Muçi ile geldi. Masuaku'nun soldan ortasında Muçi arka direkte çok şık dokundu, 1-0'ı buldu. İkinci devre Kasımpaşa iyi başladı. 54'te sağ kanatta Fall topu içeri çevirdi, Winck sağ ayağıyla sert bir şutla 1-1'i getirdi. 66'da Beşiktaş'ta Rafa Silva frikikte çok iyi bir şut çekti, Gianniotis aynı güzellikte kurtardı. 69'da Masuaku'nun hatasında Fall ortasını yaptı, Aytaç rahat bir kontrol ve şutla 2-1'i sağladı. 88'de yine sağdan gelen Kasımapa'da Winck çevirdi, Fall bitirdi: 3-1

AYTAÇ'TAN FORMA MESAJI

Dün akşam Dolmabahçe'de Kasımpaşa adına ikinci golü atan Aytaç Kara, ilginç hareketiyle öne çıktı. 69'da oyuna girer girmez golünü atan Aytaç, önce kendi yedek kulübesine 'ben buradayım' hareketi yaptı. Ardından da tribünlere dönen deneyimli yıldız benzer harekette bulundu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

3-1'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'ya da maç kaybedince dün akşam statta bir toplantı gerçekleştirildi.

Kasımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş ile haftayı BAY geçen lider Galatasaray arasında puan farkı 8'de kaldı.

DEPLASMAN KRALI KASIMPAŞA

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa, müthiş bir seri yakaladı. Lacivertbeyazlılar dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sami Uğurlu'nun takımı lig tarihinde ilk kez ilk 5 deplasmanını yenilgisiz geçti.

Mourinho'dan olay hareket! Geçen sezonki maçı...
Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler
DİĞER
ATV’nin yeni dizisi "Can Borcu" yürekleri titretecek!
CHP/DEM'li Ahmet Özer'in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: 'JR Özer'ler WhatsApp'tan talimat yağdırmış
G.Saray'a büyük müjde! Osimhen...
G.Saray'ın yıldızları paylaşılamıyor! Tam 4 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem’den asist Kerem’den asist 01:04
Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku! Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku! 23:47
"Oyun karakterimizden uzaktık" "Oyun karakterimizden uzaktık" 23:47
Immobile oyuna devam edemedi Immobile oyuna devam edemedi 23:47
Ferdi'nin golü Brighton'a yetmedi Ferdi'nin golü Brighton'a yetmedi 23:47
Ferdi açılışı yaptı! Liverpool'a müthiş gol Ferdi açılışı yaptı! Liverpool'a müthiş gol 23:47
Daha Eski
Trabzonspor - F.Bahçe hakemi için flaş iddia! Trabzonspor - F.Bahçe hakemi için flaş iddia! 23:47
G.Saray'da Salah heyecanı! G.Saray'da Salah heyecanı! 23:47
Kayseri'de gol sesi çıkmadı Kayseri'de gol sesi çıkmadı 23:47
F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi açıklandı! 23:47
Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler 23:47
F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif! F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif! 23:47