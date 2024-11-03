Korku filmi! Beşiktaş önce Galatasaray şimdi Kasımpaşa'ya kaybetti

Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 3-1 kaybetti, üst üste 2 maçta 6 puan yitirdi. 8'de savunma arkasına kaçan Rafa Silva, ceza sahasına girmeden Sadık'la ikili mücadelesinde yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük'ten faul ve kırmızı kart bekledi. 23'te Kasımpaşa'da Rodrigues'in yakın mesafeden şutunda Mert çeldi. 40'ta İmmobile şık bir çalımla gole yaklaştı ancak şutunda kaleci Gianniotis kornere çıkardı.

FALL İŞİ BİTİRDİ

45+3'te ise Beşiktaş'ın beklediği gol, Muçi ile geldi. Masuaku'nun soldan ortasında Muçi arka direkte çok şık dokundu, 1-0'ı buldu. İkinci devre Kasımpaşa iyi başladı. 54'te sağ kanatta Fall topu içeri çevirdi, Winck sağ ayağıyla sert bir şutla 1-1'i getirdi. 66'da Beşiktaş'ta Rafa Silva frikikte çok iyi bir şut çekti, Gianniotis aynı güzellikte kurtardı. 69'da Masuaku'nun hatasında Fall ortasını yaptı, Aytaç rahat bir kontrol ve şutla 2-1'i sağladı. 88'de yine sağdan gelen Kasımapa'da Winck çevirdi, Fall bitirdi: 3-1

AYTAÇ'TAN FORMA MESAJI

Dün akşam Dolmabahçe'de Kasımpaşa adına ikinci golü atan Aytaç Kara, ilginç hareketiyle öne çıktı. 69'da oyuna girer girmez golünü atan Aytaç, önce kendi yedek kulübesine 'ben buradayım' hareketi yaptı. Ardından da tribünlere dönen deneyimli yıldız benzer harekette bulundu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

3-1'lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'ya da maç kaybedince dün akşam statta bir toplantı gerçekleştirildi.

Kasımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş ile haftayı BAY geçen lider Galatasaray arasında puan farkı 8'de kaldı.

DEPLASMAN KRALI KASIMPAŞA

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa, müthiş bir seri yakaladı. Lacivertbeyazlılar dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sami Uğurlu'nun takımı lig tarihinde ilk kez ilk 5 deplasmanını yenilgisiz geçti.