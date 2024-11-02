Yönetimden baklavalı ziyaret

Beşıktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımıyla bir araya geldi. Beşiktaş antrenmanını izleyen Yönetim Kurulu Üyeleri, daha sonra Bronckhorst'tan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanın ardından bir araya geldikleri takıma Kasımpaşa maçında başarılar dileyen Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram etti.