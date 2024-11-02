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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nicola Zalewski atağı!

Beşiktaş, Nicola Zalewski’nin transferi için ısrarcı tutumunu sürdürüyor. Hem ofansif hem de defansif özellikleri olan oyuncuyu ara dönemde kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nicola Zalewski atağı!

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Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar sağ ve sol bekin yanı sıra her iki kanatta ve yardımcı forvet oynayabilen oyuncu transferi için düğmeye bastı. Takıma skor katkısı yapabilecek hızlı süratli kanatlarda etkili olabilecek topla hareket etme becerisi yüksek, rakipleri çalımlamakta başarılı çok yönlü bir oyuncu isteyen Kara Kartal'ın tam aradığı özelliklerde olan oyuncu hiç kuşkusuz İtalyan oyuncu Nicolo Zalewski.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Siyah-Beyazlılar, Roma forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma altyapısından yetişen Polonyalı yıldız oyuncu için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaşlı kurmaylar bu transferi bitirmekte kararlı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetimin yaptığı toplantıda genç oyuncunun takıma eksik yönünü tamamlayacak profile uyduğuna karar verildi ve bu transferi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah beyazlı ekibin çok istediği 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon Roma forması ile 6 karşılaşmada görev yaptı. Nicola Zalewski, Beşiktaş'a imza atarsa kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giymiş olacak.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Zalewski, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hücumda etkili olmasının yanı sıra, savunmada da görevini eksiksiz yerine getiriyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlanacağı bildirildi. 12 milyon euro piyasa değeri olan Zalewski, hem orta saha hem de sol bek olarak görev alabiliyor.

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