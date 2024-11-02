Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş üstlendi.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst takımını sahaya, "Mert Günok – Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile" ilk 11'iyle sürdü. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise "Andreas Gianniotis – Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Loret Sadiku, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Mortadha Ben Ouanes, Nuno da Costa" 11'iyle Beşiktaş karşısında sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda oynandı. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken ilk etkili şut 30'uncu dakikada Haris Hajradinovic'in ayağından geldi. Ceza sahasının dışında sol çaprazda topu önünde bulan Hajradinovic'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

34'üncü dakikada konuk ekip, Beşiktaş'ta Cher Ndour'un top kaybının ardından Hajradinovic'in ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Beşiktaş, 41'inci dakikada gole yaklaştı. Orta sahada Semih Kılıçsoy'dan aldığı pasla sol kanattan ilerleyerek ceza sahasına giren Ciro Immobile, Sadık Çiftpınar'ın geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

İlk yarının son saniyelerinde Beşiktaş golü buldu. Sol kanatta Arthur Masuaku'nun rakibini geçtikten sonra ceza sahasında arka direğe yaptığı ortada topa sağ ayak içiyle dokunan Ernest Muçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta son çizgide topu tutan Mamadou Fall, pasını Claudio Winck'e çıkardı. Cher Ndour'dan sıyrılan Winck'in dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un bakışları arasında uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, 59'uncu dakikada etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Fall'un sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutu savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

62'nci dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Nuno da Costa'nın pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önüne alan Antonin Barak'ın şutunda savunma yine araya girerek golü önledi.

65'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına çevirdiği topa ayak içiyle dokunan Cher Ndour'un yakın mesafeden şutunda savunma mutlak golü engelledi.

66'ncı dakikada sol çaprazdan kullanılan frikikte Rafa Silva'nın uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Gianniotis son anda kornere çeldi.

Kasımpaşa 70'inci dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Masuaku'dan kaptığı topu son çizgiden ceza sahasına çeviren Fall'ın ortasında meşin yuvarlak arka direkte Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Topu iki hamlede kontrol eden Aytaç'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-2.

88'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekipte Brekalo kendi yarı sahasında aldığı topla hızla rakip kaleye yöneldi ve pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Winck'e çıkardı. Winck'in ceza sahası içerisine çevirdiği pasa ayak içiyle dokunan Fall, topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

Kasımpaşa, 90+2'nci dakikada 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Nuno da Costa, Uduokhai'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

BEŞİKTAŞ'TA CAN KELEŞ LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, siyah-beyazlı formayı ligde ilk kez giydi. Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 80'inci dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna dahil olarak Beşiktaş formasını ligde ilk kez terletti.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ'I SON 3 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ

Geçen yıl siyah-beyazlılarla ligde oynadığı 2 maçı da kazanan İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda rakibini 3-1 yenerek Beşiktaş karşısında galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Ligde geçen sezon 19'uncu haftada Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı yine 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar; 38'inci haftada ise sahasında siyah-beyazlıları 2-1 ile geçmişti. Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında üst üste 3'üncü kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş ise bu sezon ligde ilk kez sahasında mağlup olarak puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de evinde oynadığı 4 maçı da kazanan siyah-beyazlılar, sahasındaki ilk yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı.